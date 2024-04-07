Организации образования Мангистау готовы поддержать эвакуированных из Атырау обучающихся

Управление образования Мангистауской области заявило о готовности поддержать онлайн-обучением и психологической помощью эвакуированных в регион школьников и студентов, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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