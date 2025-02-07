Минздрав сообщил об изменениях в программе профилактических медосмотров детей

Минздрав планирует изменить программу профилактических медицинских осмотров детей, добавив осмотры акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом в 13 лет, следует из приказа, опубликованного 6 февраля на портале правовых актов.
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