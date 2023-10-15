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Глава JPMorgan Даймон заявил о самом опасном времени за последние десятилетия

Глава JPMorgan Даймон заявил о самом опасном времени за последние десятилетия

Конфликт между палестинским движением ХАМАС и Израилем, а также ситуация на Украине способны принести серьезные и длительные последствия для продовольственных и энергетических рынков, международных отношений и мировой торговли.

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