Трейдер Старт 2016
ГлавнаяНовостиВопросы-ОтветыРегламент конкурсаКурсы для трейдеров
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Трейдер Старт 2016

284 подписчика

Что говорят стратеги Уолл-стрит про ФРС и рынок акций

В преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США ведущие стратеги Уолл-стрит выразили мнение, что ожидаемое снижение процентной ставки регулятором имеет меньше значение для рынка акций, чем состояние самой экономики страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх