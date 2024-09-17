Что говорят стратеги Уолл-стрит про ФРС и рынок акций

В преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США ведущие стратеги Уолл-стрит выразили мнение, что ожидаемое снижение процентной ставки регулятором имеет меньше значение для рынка акций, чем состояние самой экономики страны.
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