Китайский восьмиядерный процессор x86 Zhaoxin KX-7000 отстает от AMD и Intel

Когда в конце 2023 года компания Zhaoxin, совместное предприятие Via Technologies и Шанхайского муниципального правительства, представила серию x86-процессоров KaiXian KX-7000, она подразумевала, что новые CPU будут иметь ощутимый прирост производительности по сравнению с предшественниками, поскольку они основаны на совершенно новой микроархитектуре.