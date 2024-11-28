Китайский восьмиядерный процессор x86 Zhaoxin KX-7000 отстает от AMD и Intel

Когда в конце 2023 года компания Zhaoxin, совместное предприятие Via Technologies и Шанхайского муниципального правительства, представила серию x86-процессоров KaiXian KX-7000, она подразумевала, что новые CPU будут иметь ощутимый прирост производительности по сравнению с предшественниками, поскольку они основаны на совершенно новой микроархитектуре.
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