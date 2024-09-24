Дзюба заявил, что может сыграть за сборную России даже нетрезвым

Артем Дзюба, 36-летний футболист и нападающий в российском клубе "Акрон" из Тольятти, заслужил славу и уважение не только как четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка и четырехкратный победитель Суперкубка страны, но и как игрок, достигший уровня четвертьфинала на домашнем чемпионате мира в 2018 году.