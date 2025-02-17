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Раскаянием тут и не пахнет

Раскаянием тут и не пахнет

Ой, а что случилось?. Ведь вначале так борзо отвечал, что не снимет (мол, идите на фиг, что хочу, то и вешаю).

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Комментарии
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Семен Демин
Это не дурь. Это умышленная попытка разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, подрыв стабильности государства российского. Не без участия враждебных спецслужб. В этом должна разобраться ФСБ.
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7 час.
Константин Самарин
И картину надо менять, и  Мухетдинова.
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6 час.
Андрей
Подобные выходки у этого имама не впервой... Пора уже статьи уголовного кодекса к нему применять! А то какой-то неприкосаемый получается....
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4 час.
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