Ой, а что случилось?. Ведь вначале так борзо отвечал, что не снимет (мол, идите на фиг, что хочу, то и вешаю).
Раскаянием тут и не пахнет
Комментарии
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Семен Демин
Это не дурь. Это умышленная попытка разжигания межнациональной и межконфессиональной вражды, подрыв стабильности государства российского. Не без участия враждебных спецслужб. В этом должна разобраться ФСБ.
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7 час.
Константин Самарин
И картину надо менять, и Мухетдинова.
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6 час.
Андрей
Подобные выходки у этого имама не впервой... Пора уже статьи уголовного кодекса к нему применять! А то какой-то неприкосаемый получается....
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4 час.
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