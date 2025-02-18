Подробности! Воздушный шторм в Торонто: Пассажиры Delta чудом выжили после крушения

На данный момент известно следующее: ▪️ Причиной аварии мог стать сильный ветер, скорость которого составляла 20-30 миль в час, с порывами до 40 миль в час (почти 65 км/ч), что, вероятно, привело к переворачиванию самолета.
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