Трамп пугает Киев: «Наша разведка не обязана кормить Украину»

Кандидат в президенты США дал понять, что военные сведения, которые добывают спецслужбы Америки, тоже стоят денег Российская армия окончательно укрепилась в тактике «медленного выдавливания» ВСУ с их позиций.
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