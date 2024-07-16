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Трамп пугает Киев: «Наша разведка не обязана кормить Украину»

Трамп пугает Киев: «Наша разведка не обязана кормить Украину»

  Кандидат в президенты США дал понять, что военные сведения, которые добывают спецслужбы Америки, тоже стоят денег Российская армия окончательно укрепилась в тактике «медленного выдавливания» ВСУ с их позиций.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Теперь кастрюлеголовые сами уберут Трампа, демократы даже будут не в курсе, но втихую хохлов похвалят, что за них грязную работу сделали.
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19 час.
Natalija Osminina
Никто никого не уберет.
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16 час.

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