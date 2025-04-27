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The Telegraph: Ватикан нарушил правила протокола из-за Зеленского

The Telegraph: Ватикан нарушил правила протокола из-за Зеленского

REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service Ватикан нарушил правила протокола, посадив лидера киевского режима Владимира Зеленского на место в первом ряду на похоронах Папы Римского Франциска, сообщает газета The Telegraph.

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