Снайперы мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили более 50 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Баба Яга», прикрывая штурмовые подразделений от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении.
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