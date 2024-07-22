В Русском музее откроется выставка, посвященная теме художественной интерпретации информации

В Русском музее в Санкт-Петербурге 2 августа откроется выставка «Весть». Проект посвящен проблеме передачи, получения и достоверности информации в ее художественной интерпретации, передает пресс-служба учреждения.
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