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Оператор МегаФон запустил 5G на Восточном экономическом форуме

Оператор МегаФон запустил 5G на Восточном экономическом форуме

МегаФон запустил бесплатную зону 5G на площадке Xl Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

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