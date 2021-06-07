США снова начали говорить о своей готовности к "агрессии" со стороны РФ

Вашингтон также готов принимать меры, если Москва начнет вести себя "агрессивно или безрассудно". Кремль же неоднократно заявлял, что не собирается прибегать к подобным действиям, на фоне усиления военной активности США и НАТО у границ России.
Вашингтон также готов принимать меры, если Москва начнет вести себя "агрессивно или безрассудно". Кремль же неоднократно заявлял, что не собирается прибегать к подобным действиям, на фоне усиления военной активности США и НАТО у границ России.
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