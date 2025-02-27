Сийярто продолжает борьбу за снятие антироссийских санкций

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, заявил, что Венгрия подняла на переговорах с США вопрос об отмене американских санкций против России, которые мешают осуществлению проекта сооружения АЭС «Пакш-2».
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