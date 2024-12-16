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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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38-летний Нойер о переговорах с «Баварией» о новом контракте: «Спешки нет. Сперва мне нужно восстановиться» 

Сообщалось, что 38-летний вратарь продлит соглашение с мюнхенцами до 2026 года. «Полагаю, обе стороны будут рады, если сотрудничество продолжится.

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