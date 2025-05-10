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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл: «Пока мы еще ничего не сделали: 1-2»

В третьей игре серии Митчелл стал вторым игроком «Кэвз» после Леброна Джеймса, которому удавалось в двух матчах плей-офф подряд набирать больше 40 очков.

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