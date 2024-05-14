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Хитрый план Путина по ЕС

Хитрый план Путина по ЕС

Российские либералы, глядя, как Путин говорит на видео “Нас опять надули, обманули!” – радуются, и немедленно озвучивают тезис – мол видите, Путин некомпетентен, его все обманывают, надоел, уходи!Однако посыл этой фразы у Путина – совсем иной.

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