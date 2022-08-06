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Новый корпус-трансформер Александровской больницы будет построен к декабрю 2022 года

Новый корпус-трансформер Александровской больницы будет построен к декабрю 2022 года

В Санкт-Петербурге новый корпус Александровской больницы введут в эксплуатацию к декабрю 2022 года. Он будет работать как трансформер: для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и при необходимости сможет принимать зараженных коронавирусом.

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