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ACB. «Валенсия» – «Форса Льейда», «Ховентуд» против «Гран-Канарии»

«Валенсия» сыграет с «Форса Льейда», «Ховентуд» примет «Гран-Канарию». АСВ Регулярный чемпионат Валенсия – Форса Льейда Дата проведения 30 декабря, 20.

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