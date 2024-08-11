Бывший премьер-министр Бангладеш объяснила, почему США ее свергли

Сохранение суверенитета Бангладеш над островом Сен-Мартен стало причиной действий США по ее свержению, заявила премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, находящаяся сейчас в Индии, 11 августа сообщает The Economic Times (ET) со ссылкой на письмо Шейх Хасины.
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