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Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков на границе с Украиной

Politico опубликовало спутниковые снимки российских танков на границе с Украиной

ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по его утверждению, демонстрируют размещение российских военных "на границе с Украиной" - в Смоленской области, которая не граничит с Украиной.

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Михаил Чернов
Как же достали эти дебилы. Те кто пишет - и кто распространяет... :) Ну не будет никто вводить войска на Украину... И пехоту никто не погонит. Раздолбают последнее ПВО укрожопых ракетами с дальних дистанций - и точечно расхерачат всё что может двигаться во всей укроармии. И потянуться колонны сдаваться в плен. К теплу, горилке и бесплатному салу. :) Вспомните Каспийскую флотилию. Хотя можно и без Калибров. Два вагона снарядов Краснополь, Данные со спутника по целям - и на 20 км ни одной огневой точки ВСУ. Танки гнать.. Топливо жечь... За каким хреном??? Бандеровцы никогда вояками не были. Так.. Исподтишка пальнут и смыться - могут. Мирных грабить - могут... Воевать - нет. Так что - лажу тут написал аффтар. :)

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