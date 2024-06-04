«Рассчитываем, что данное мероприятие остудит «горячие головы» в западных столицах»

Несколько дней назад в нашей стране начались учения нестратегических ядерных сил. В рамках этих мероприятий части и соединения разных родов войск покажут свои навыки работы со специальными боеприпасами и средствами их доставки.
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