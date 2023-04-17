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Южноуральский нацпарк закрыли из-за угрозы пожаров

Южноуральский нацпарк закрыли из-за угрозы пожаров

В Челябинской области закрыли для посещений один из национальных парков. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории заповедника повысился до четвертого.

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