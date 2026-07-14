ПВО уберегла регионы России от ночного налета более 280 БПЛА

ПВО РФФото: Алексей Белкин/NEWS.ru Силы ПВО уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией в ночь на 14 июля Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 14 июля уничтожили более 280 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.