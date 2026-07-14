МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 738 подписчиков

ПВО уберегла регионы России от ночного налета более 280 БПЛА

ПВО уберегла регионы России от ночного налета более 280 БПЛА

ПВО РФФото: Алексей Белкин/NEWS.ru Силы ПВО уничтожили 288 украинских БПЛА над Россией в ночь на 14 июля Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 14 июля уничтожили более 280 украинских беспилотников в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии