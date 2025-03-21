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Чем и как следует чистить чайник от накипи, и как часто это делать

Чем и как следует чистить чайник от накипи, и как часто это делать

Чайник – незаменимый прибор на кухне, который используется ежедневно. Однако далеко не все задумываются о том, что регулярное образование накипи внутри устройства может не только ухудшить вкус воды, но и сократить срок его службы.

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