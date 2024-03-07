JР: ИИ может предказать метастазирование рака легких по снимкам

Ученые из Калифорнийского технологического института и Медицинской школы Вашингтонского университета использовали алгоритмы искусственного интеллекта для прогнозирования метастазирования рака легких по изображениям биопсии.
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