«Сколько мимо прошло. Я устал»: Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры

Певец Филипп Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры. Артист в одном из последних интервью признался, что сильно вымотался за годы нахождения на сцене, ему тяжело даются гастроли, да и он сам уже не хочет ездить по стране.
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