Лучших войсковых поваров и пекарей ВВО определяют в Забайкалье в рамках конкурса АрМИ-2022 «Полевая кухня»

Лучших войсковых поваров и пекарей ВВО определяют в Забайкалье в рамках конкурса АрМИ-2022 «Полевая кухня»

Победители окружного этапа конкурса профессионального мастерства специалистов продовольственной службы «Полевая кухня» получат возможность представить Восточный военный округ на всеармейском этапе соревнований.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх