Лидер ОАЭ поздравил президента Сирии с формированием нового правительства

Президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Сирийской Арабской Республики Ахмеду аш-Шараа по случаю формирования нового правительства, 30 марта сообщает WAM.
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