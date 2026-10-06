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На Алтае раскрыт секрет загадочного «яка-икс»: ученые расшифровали геном древнего гиганта ледниковой эпохи

Представьте себе ледниковую эпоху, где на Алтае бушевали снежные бури, а под ногами древних охотников прятались тайны, которые человечество раскрыло только сейчас.

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