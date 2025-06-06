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Царьград

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Дети ехали в зоосад, а попали в больницу: ГИБДД выявила нарушения после ДТП с автобусом под Хабаровском

Дети ехали в зоосад, а попали в больницу: ГИБДД выявила нарушения после ДТП с автобусом под Хабаровском

Вблизи Хабаровска произошла авария с автобусом, перевозившим детей в зоосад "Приамурский". В результате ДТП пострадали педагог и 12 детей.

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