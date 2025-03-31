СПБ Биржа сократила чистый убыток по РСБУ до 10,66 млн рублей

СПБ Биржа сократила чистый убыток по РСБУ почти в 50 раз, до 10,66 млн рублей. Это связано с восстановлением резервов по финансовым активам и положительными финансовыми результатами дочерних компаний, сообщила торговая площадка.
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