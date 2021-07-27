40 новых односекционных трамваев поставили в Краснопресненское депо столицы

РИАМО - 27 июл. В Краснопресненское депо Москвы уже поставили все 40 новых односекционных трамваев, 26 июля прибыл последний заказанный вагон, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.