Украинцы «подожгли» военный аэродром и военную часть под Москвой с помощью Telegram (ФОТО, ВИДЕО)

Дмитрий Гурин

СМИ сейчас более эффективное оружие чем даже тактические ядерные заряды. Сунули инфу и обмозговывайте а их не учили, как в почем большинство и нашего населения думать и прогнозировать на несколько шагов вперед, что и делает ВВП со своими помощниками. Я например еще в детстве начитавшись книжек про Ульянова думал что здесь что о не то. Благо у деда как у главы общества книголюбов (было такое в СССР) по г.Ростову-на-Доу была достаточно большая библиотека и не только из книг советского выпуска. Поэтому кстати не получил в школе золотую медаль. "Плюнул в душу" учителю литературы определив Пушкина как ревнивого параноика и опять же не умеющего думать наперед, стреляться с боевым офицером может только ума лощённый, и Есенина как тихого алкоголика. Что не умаляет их произведений но заставляет держать себя в руках.