Украинцы «подожгли» военный аэродром и военную часть под Москвой с помощью мессенджера Telegram. Украинские СМИ накануне вечером в течение двух часов истерично сообщали о взрывах и пожаре в районе Щелково, "путаясь в показаниях": горел то военный аэродром Чкаловский, то 857-й учебный центр железнодорожных войск (в/ч 11300).
Украинцы «подожгли» военный аэродром и военную часть под Москвой с помощью Telegram (ФОТО, ВИДЕО)
Комментарии
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лл
лина любимцева
Они там на Украине вообще чокнулись?
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11 час.
Дмитрий Гурин
СМИ сейчас более эффективное оружие чем даже тактические ядерные заряды. Сунули инфу и обмозговывайте а их не учили, как в почем большинство и нашего населения думать и прогнозировать на несколько шагов вперед, что и делает ВВП со своими помощниками. Я например еще в детстве начитавшись книжек про Ульянова думал что здесь что о не то. Благо у деда как у главы общества книголюбов (было такое в СССР) по г.Ростову-на-Доу была достаточно большая библиотека и не только из книг советского выпуска. Поэтому кстати не получил в школе золотую медаль. "Плюнул в душу" учителю литературы определив Пушкина как ревнивого параноика и опять же не умеющего думать наперед, стреляться с боевым офицером может только ума лощённый, и Есенина как тихого алкоголика. Что не умаляет их произведений но заставляет держать себя в руках.
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9 час.
Вячеслав Карюкалов
Понятно.
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4 мин.
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