Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

99 113 подписчиков

Электропоезд насмерть сбил петербуржца на перегоне «Вырица-Семрино»

Электропоезд насмерть сбил петербуржца на перегоне «Вырица-Семрино»

В Санкт-Петербурге транспортная полиция проводит проверку после гибели мужчины на железной дороге. Местный житель переходил пути в неположенном месте и попал под электропоезд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Сложно выжить от удара локомотива. Однако он не слышал и не видел.
Ответить
1 м.