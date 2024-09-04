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Зампред Сбера Ведяхин: ключевая ставка до конца года не понизится

Зампред Сбера Ведяхин: ключевая ставка до конца года не понизится

Ключевая ставка напрямую зависит от темпов инфляции. Сейчас резкого снижения инфляции нет, поэтому вряд ли Центробанк снизит ключевую ставку, рассказал журналистам на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

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