Запад провел очередную пропагандистскую кампанию против Китая, о чём свидетельствует доклад зарубежной НКО «Protect Health» под названием «За решёткой: расследование условий содержания в следственных изоляторах Китая».
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