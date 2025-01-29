«У тебя что, ПМС?» Почему возникает предменструальный синдром и как с ним справиться

Предменструальный синдром (синдром предменструального напряжения) — излюбленный повод для шуток. Часто любую странность в поведении женщин язвительно или покровительственно объясняют приближающейся менструацией.
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