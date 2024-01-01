22 фото, которые демонстрируют все чудеса генетики

Наследственность — очень мощная штука, и фото ниже в очередной раз это подтверждают. Одних людей она наделяет уникальными чертами внешности, других — делает невосприимчивыми к страху, кого-то — копиями своих родителей и так далее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии