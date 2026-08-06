Трендовые ретриты начали доводить россиян до психозов и нервных срывов. Об этом сообщает Baza. По данным источника, соотечественники стали чаще обращаться за психологической помощью после духовных практик на природе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии