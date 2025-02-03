До суда дошло дело основателя петербургского автодилера «Рольф»

Речь про Сергея Петрова Дело основателя автодилера «Рольф» из Петербурга, бывшего депутата Государственной думы Сергея Петрова, обвиняемого вместе с тремя предполагаемыми сообщниками в выводе за рубеж около 4 млрд рублей, дошло до суда, сообщает «Коммерсант».