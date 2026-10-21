В Петербурге провели археологическое исследование участка для вестибюля станции метро «Театральная». Специалисты не нашли объектов наследия, которые могли бы препятствовать строительству.
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