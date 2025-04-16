"Бюрократия рулит". Эксперт прокомментировал растущие требования чиновников к автошколам

Основатель "Синих ведерок" заявил amic.ru, что обучение водителей нужно приблизить к реальным условиям на дороге Подготовленные Министерством просвещения РФ материалы для обучения в автошколах вызывают обоснованные претензии, поскольку отличаются формализмом и отражают бюрократизацию образовательного процесса, заявил amic.
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