"Бюрократия рулит". Эксперт прокомментировал растущие требования чиновников к автошколам

Основатель "Синих ведерок" заявил amic.ru, что обучение водителей нужно приблизить к реальным условиям на дороге Подготовленные Министерством просвещения РФ материалы для обучения в автошколах вызывают обоснованные претензии, поскольку отличаются формализмом и отражают бюрократизацию образовательного процесса, заявил amic.