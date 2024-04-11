На Колпинском шоссе приступили к асфальтированию нового участка

Пуск рабочего движения запланирован на май В Петербурге на отрезке в 1,78 километра от автодороги М-10 «Россия» до Софийской улицы приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона и продолжают строительство локальных очистных сооружений, сообщили сегодня в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.