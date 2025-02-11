В аэропорту Кирова сняли ограничения

Представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Кирова. «В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.
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