Более 30 студентов академии физкультуры осудили за дачу взяток профессору

В Подмосковье Люберецкий районный суд признал более тридцати студентов и выпускников Московской государственной академии физической культуры (МГАФК) виновными в передаче взятки одному из преподавателей высшей школы.
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