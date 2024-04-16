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Варламов отразил 23 из 24 бросков «Нью-Джерси». Победа – 5-я подряд

«Айлендерс» обыграли «Девилс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечили себе место в плей-офф.

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