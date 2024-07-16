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Форвард «Вулвс» Хван подвергся расизму во время игры с «Комо» – Поденсе из-за этого ударил одного из соперников. Клуб АПЛ пожалуется в УЕФА

Как передает The Telegraph, южнокорейский нападающий «Вулвс» Хван Хи Чхан столкнулся с расистскими высказываниями во время товарищеского матча в понедельник.

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