«Жужжалка» побила личный рекорд: 25 шифровок за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радио «Судного дня», передала 25 зашифрованных сообщений, что стало рекордным показателем за последние 20 месяцевКоротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радио «Судного дня», 27 августа передала 25 зашифрованных сообщений, что стало рекордным показателем за последние 20 месяцев.