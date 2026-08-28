«Жужжалка» побила личный рекорд: 25 шифровок за день

Радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радио «Судного дня», передала 25 зашифрованных сообщений, что стало рекордным показателем за последние 20 месяцевКоротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или радио «Судного дня», 27 августа передала 25 зашифрованных сообщений, что стало рекордным показателем за последние 20 месяцев.
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